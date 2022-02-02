تجاوز إجمالي الدين المحلي للولايات المتحدة 30 تريليون دولار للمرة الأولى وفقا لأرقام جديدة صادرة عن وزارة الخزانة.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الولايات المتحدة وصلت إلى هذا الرقم في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا بسبب جائحة كورونا، التي زادت من الإنفاق الاتحادي إلى تريليونات.

ويأتي هذا الرقم القياسي الجديد في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للتعامل مع التضخم المتفاقم.

وفي حين قال العديد من الاقتصاديين إن الزيادة في الإنفاق ضرورية، يعد ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى توقف حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن في الكونجرس. واستشهد السيناتور جو مانشين بـ "دين مذهل" في بيان عارض فيه التشريع في كانون الأول/ديسمبر.

وكان الدين المحلي يتزايد بالفعل قبل الجائحة. وقفز عجز الموازنة الأمريكية بنسبة 26% إلى ما يقرب من تريليون دولار في أواخر عام 2019، ليتزايد للعام الرابع على التوالي.