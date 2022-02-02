أعلنت شركة سوني اليابانية للتكنولوجيا تحسن النتائج المالية خلال الربع الثالث، مما دفعها لرفع توقعاتها.

وبلغ صافي الدخل 161ر346 مليار ين (3 مليار دولار) أو 65ر276 ين لكل سهم خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 731ر301 مليار ين أو 50ر248 ين لكل سهم خلال نفس الربع من العام الماضي.

وبلغ الدخل قبل حساب الضرائب 569ر461 مليار ين مقارنة بـ 777ر383 مليار خلال نفس الربع من العام الماضي. وارتفعت المبيعات خلال الربع الثالث إلى 227ر2562 مليار ين مقارنة بـ 195ر2273 مليار ين خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي المبيعات وإيرادات الخدمات المالية إلى 319ر 3031 مليار ين مقارنة بـ 975ر2693 مليار ين خلال العام الماضي.

ورفعت الشركة من توقعاتها لعام 2022 للدخل قبل حساب الضرائب إلى 155ر1 مليار ين مقارنة بـ 990 مليار ين، كما من المتوقع أن يرتفع صافي الدخل إلى 860 مليار ين مقارنة بـ 730 مليار ين في التوقعات التي اطلقتها الشركة في تشرين الأول/اكتوبر العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ المبيعات للعام الجاري بأكمله 9900 مليار ين، بدون تغيير عن التوقعات السابقة.