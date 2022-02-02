أظهرت بيانات مؤسسة" إي اتش اس ماركيت" البحثية تحسن نمو قطاع الصناعة في إيرلندا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 4ر59 في كانون الثاني/يناير مقارنة بـ 3ر58 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتعد هذه أعلى قراءة يتم تسجيلها منذ نيسان/أبريل .2021 ويشار إلى أن تسجيل أي قراءة أعلى من 0ر50 تشير إلى نمو القطاع.

وارتفع الطلب على البضائع الصناعية للشهر الـ11 على التوالي في كانون الثاني/يناير الماضي، كما ارتفعت طلبات الصادرت.

وارتفع الانتاج للشهر الـ11 على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الارتفاع كانت الأبطأ منذ آذار/مارس الماضي.

وقال أوليفر مانجان، كبير الاقتصاديين ببنك ايه إي بي " أصحاب المصانع متفائلون للغاية بشأن الانتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة، حيث من المتوقع استمرار التعافي من جائحة كورونا خلال عام 2022".