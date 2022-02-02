أغلق ضريح لينين في موسكو أبوابه للخضوع لأعمال صيانة، وذلك قبل عامين من الذكرى المئوية لرحيل الزعيم الثوري.

وأعلنت خدمة الحماية الفيدرالية الروسية أن الإغلاق سيستمر بداية من وحتى نهاية شباط/فبراير.

ويتولى معهد الأبحاث الروسي للنباتات الطبية والعطرية مهمة العناية بالجثمان المحنط للشيوعي فلاديمير إيليتش لينين، الذي توفي عام .1924

ويتم حفظ الجثمان بطريقة تحنيطٍ طورها العلماء، وتتطلب عملية الحفظ صيانة كل عامين.

وتطالب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ سنوات بجنازة للينين. كما يبدي كثير من الروس انزعاجا من التكلفة العالية لحفظ الجثمان.

ويعارض الشيوعيون إغلاق الضريح لأنهم يعتبرون لينين رمزا ساطعا.