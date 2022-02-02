قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية إنها قلصت خسائرها، ورفعت دخلها خلال أخر ثلاثة أرباع.

وتقلصت خسائر الشركة خلال تسعة أشهر إلى 3ر128 مليار ين ( 12ر1 مليار دولار) مقارنة بخسائر بقيمة 7ر212 مليار ين خلال العام السابق.

من ناحية أخرى، كانت الشركة قد سجلت أرباحا بقيمة 8ر74 مليار ين خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وانخفضت الايرادات قبل حساب الضرائب والفائدة إلى 3ر183 مليار ين، مقارنة بـ 1ر294 مليار ين.

وارتفع الدخل بنسبة 8ر39% ليصل إلى 4ر498 مليار ين، مقارنة بـ 5ر356 مليار ين خلال العام الماضي.

وارتفع الدخل الناجم عن الركاب الدوليين بنسبة 8ر156 % على أساس سنوي، في حين ارتفع الدخل الناجم عن الركاب المحليين بنسبة 4ر27% ودخل الشحن بنسبة 1ر77%.

وبلغ صافي الخسائر خلال الربع الثالث 3ر23 مليار ين، والدخل 8ر207 مليار ين، بارتفاع بنسبة 5ر28%.

وبلغت قيمة أسهم الشركة في اليابان عند التداول 2249 ين بارتفاع بنسبة 50ر2 %.