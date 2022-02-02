من المقرر أن تخضع تونجا للإغلاق اعتبارا من ليل الأربعاء (0500 بتوقيت جرينتش)، بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لدى عاملين يفرغان المساعدات الدولية.

وتعد هذه هي أحدث ضربة للمملكة الواقعة على المحيط الهادئ التي مازالت تخضع لحالة الطوارىء، وتتعامل مع آثار الثوران البركاني العنيف وأمواج المد العاتية التي وقعت في كانون الثاني/يناير.

وذكرت صحيفة "ماتانجي تونجا" الإلكترونية أنه تم اكتشاف الحالتين في ظل زيادة الاختبارات عقب وصول عدد كبير من سفن مساعدات الشحن إلى المملكة. وتعتزم وزارة الصحة مراجعة القيود كل 48 ساعة.

وأرسلت دول عدة من بينها نيوزيلندا وأستراليا واليابان مساعدات عقب الثوران، لكنها التزمت ببروتوكولات كورونا الصارمة مثل التسليم بدون تلامس.

وفي السابق، سجلت تونجا حالة إصابة واحدة بكورونا خلال الجائحة، وهي لمسافر وصل على متن رحلة عودة من نيوزيلندا في تشرين الأول/أكتوبر.

وكان ثوران بركان "هونجا-تونجا-هونجا-هاباي" في 15 كانون الثاني/يناير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وغطى المملكة بالرماد الكثيف. كما قطع كابل الألياف البصرية الدولي في تونجا، مما أغرق البلاد في الظلام الرقمي. ولم تتم بعد استعادة الاتصالات بشكل كامل.