تقلدت الأمريكية كاثرين راسل منصبها مديرة تنفيذية جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لتصبح رابع امرأة تقود المنظمة.

وقالت راسل في بيان صحفي "إنه لشرف وامتياز أن أنضم إلى اليونيسف وأساعد في قيادة عملها الرائع من أجل الأطفال في مثل هذه اللحظة الحاسمة"، مضيفة أنه "في الوقت الذي لا يزال فيه الملايين من الأطفال على مستوى العالم يعانون من تأثير جائحة كوفيد وغيرها من الأزمات، تقود اليونيسف الدعوة لحماية حقوقهم ومستقبلهم. وأتطلع إلى العمل المقبل".

وخلفت راسل مواطنتها هنريتا فور التي استقالت من منصبها في يوليو الماضي للتفرغ لعلاج مشكلة تتعلق بصحة الأسرة، لكنها عرضت البقاء في المنصب حتى تعيين خليفتها.

وقبل تقلد منصبها الجديد في الأمم المتحدة، عملت راسل في الحكومة الأمريكية كمساعدة للرئيس ومديرة لمكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن. وفي الفترة من 2013 إلى 2017، عملت كسفيرة متجولة لقضايا المرأة العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية. وشغلت راسل سابقا منصب نائب مساعد الرئيس في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما.

وحصلت راسل على درجة البكالوريوس من كلية بوسطن ودرجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن.