أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 6592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 558745.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4886 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 502073 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 8ر89 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2501 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 54171 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 486.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 35827 ليصبح مجموع الفحوصات 6985251 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4ر18 في المئة.