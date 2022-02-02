أظهر أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 24 % وفقا للاستطلاع اليومى الذي نشرته مؤسسة إيفوب-فيدوسيال لقياسات الرأى العام بدون أي تغيير عن اليوم السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المرشحة اليمينية المتطرفة " الجبهة الوطنية" مارين لوبان حصلت أيضا على 5ر17 % بدون أي تغيير عن اليوم السابق في الاستطلاع الذي أجري لصالح شبكة قنوات "ال سي آي" و"باري ماتش "و راديو "سود".

وحصلت المرشحة الجمهورية فاليري بيكريس على 16 % متراجعة بمقدار نصف نقطة مئوية عن الاستطلاع الذي نشر في اليوم السابق.

وحصل المرشح اليميني المتطرف إريك زمور سوف يحصل على 14 % بزيادة بنصف نقطة مئوية عن اليوم السابق.

ويجرى الاستطلاع بشكل دوري على عينة من 1500 شخص على أساس تراكمي بمعدل 500 شخص يوميا على مدار ثلاثة أيام.