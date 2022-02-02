أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المنتخب الألماني سيخوض مبارياته المقررة هذا العام ضمن بطولة دوري أمم أوروبا، في ميونخ ومونشنجلادباخ ولايبزج.

وسيلتقي المنتخب الألماني، الذي يدربه هانزي فليك، نظيره الإنجليزي وصيف بطل أوروبا في السابع من حزيران/يونيو في ميونخ.

وبعدها يلتقي المنتخب الألماني نظيره الإيطالي بطل أوروبا في 14 حزيران/يونيو في مونشنجلادباخ ثم يلتقي المنتخب المجري في 23 أيلول/سبتمبر في لايبزج.

ولم يجر بعد تحديد الملاعب الثلاثة التي سيخوض عليها المنتخب الألماني مبارياته في البطولة خارج أرضه.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الألماني لخوض نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.