أسامة أبو السعود

عقد وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميّة عيسى الكندري اجتماعا اليوم مع قيادات الجهات التابعة للوزارة، وهم: وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة فريد عمادي، ومدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بالإنابة المهندس حمد عبد اللطيف البرجس، والمدير العام لبيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد العازمي وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري.



ودعا الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية على مختلف الأعمال للتأكد من اتباع القوانين والنظم واللوائح المنظمة لإجراءات العمل، مشددا على أهمية تجنب ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، مع تلافيها ومعالجتها في حينه وفور اكتشافها.

وأكد الوزير الكندري خلال الاجتماع عزمه على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان سلامة وحسن سير العمل.