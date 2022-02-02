قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس اليوم الأربعاء ان الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا في ظل الأجواء الحالية الإيجابية وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي واستمرار حركة السحوبات من المخزونات النفطية.



جاء ذلك في تصريح للفارس نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين ال37 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وال25 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأشار الفارس إلى وجود محاذير تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق في ظل المتحورات الجديدة لجائحة (كوفيد 19) وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم متوقعا ان "تأثيرات متحور (أوميكرون) ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات".



وذكر ان (أوبك) تعمل بمسؤولية في اتخاذ قراراتها بصورة جماعية توافقية ليصب في مصلحة جميع الأطراف وتضمن نمو الاقتصاد العالمي وتوازن أسواق النفط.



وأشاد بنتائج اجتماع (أوبك بلس) الذي يتماشى مع استراتيجيتها في رفع الانتاج منذ شهر أغسطس 2021 اذ اثبتت فاعليتها في أمن الامدادات في السوق مبينا انه يتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار.



وأشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في (أوبك بلس) باتفاق اعلان التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات.



واكد ان الاجتماعات الشهرية تحقق الكثير من الشفافية والاستجابة الإيجابية في سوق يشهد متغيرات متسارعة مشددا على ان (أوبك بلس) من خلال التشاور والتنسيق والتوافق الجماعي تقوم بكل ما يسهم ويدعم استقرار الاسواق وتوازنها.



وضم وفد الكويت الى الاجتماعين اضافة للوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.