عبدالله الراكان



أكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ان عملية تطوير القطاع التعاوني في الكويت مستمرة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكدا ان مدينة جابر الاحمد تضم مساحة جغرافية وكثافة سكانية مرتفعة وتحتاج الى التطوير باستمرار، مشيرا الى ان المدينة تضم 6 اسواق مركزية، وآخر فرع تم افتتاحه منذ 3 أشهر تقريبا.



واضاف شعيب، في تصريح صحافي صباح امس على هامش افتتاحه سوق قطعة 5 في مدينة جابر الأحمد بحضور العديد من المسؤولين في وزارة الشؤون والقطاع التعاوني: تجاوزنا مشاكل كنا نعاني منها في الاعوام السابقة، لكن بفضل تعاون القطاع التعاوني والممثل بإدارة جمعية جابر الأحمد مع وزارة الشؤون تم افتتاح سوق قطعة 5.



بدوره، هنأ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو أهالي مدينة جابر الأحمد على افتتاح السوق المركزي في قطعة 5، كما تقدم بالشكر لوزارة الشؤون على حسن اختيارهم للمدير المعين ياسر الحاي الذي اثبت جدارته وله باع طويل في القطاع التعاوني، وهو دليل على الازدهار بالتعاون بين القطاعين.