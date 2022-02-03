أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن الإعلانات العشوائية، وغير المنظمة في مناطق العاصمة غير حضارية، وتلوث بصري وتحجب الرؤية عن قائدي السيارات، ومشكلة مؤرقة تحتاج إلى حلول بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الـ 13 الذي عقده في ديوان عام المحافظة بحضور نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية بقوة الإطفاء اللواء خالد فهد، ونائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل جمعة، والوكيل المساعد في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان، ومدير إدارة الرقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.سالم الحاي، ومدير صيانة هندسة طرق العاصمة في وزارة الاشغال م.عايد العنزي، ومراقب الشؤون الفنية في «الزراعة» م.بدر الفهد، ومشرف مفتش الأحياء المائية في «الزراعة» حمد الخضير، ورئيس قسم الفنيين في مؤسسة الموانئ د.فيصل اشكناني.



واستعرض الخالد مع الحضور عددا من المشكلات في مناطق المحافظة، لافتا إلى أن الإعلانات العشوائية وغير المنظمة في الشوارع والساحات مناظر غير حضارية تشكل خطرا على المواطنين لوضعها أحيانا في أماكن تحجب الرؤية عن قائدي السيارات وتشكل تلوثا بصريا، وأصبحت تحتاج الى حلول بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لافتا الى أن العمل مسؤولية وواجب وطني، مضيفا: نفتخر بعطاءاتكم وإنجازاتكم فأنتم الأساس والداعم لعملنا وكل الفرق الميدانية من مختلف الجهات.



وفيما يتعلق بإزالة المجسمات القديمة وبناء أخرى جديدة وتجميل بعض مداخل العاصمة، أوضح أن ذلك يأتي على سلم أولوياتنا، مشيرا إلى أن ما نحتاجه فعلا هو السرعة في تنفيذ الأعمال والأفكار التي تدعم عمليات التجميل والتحديث.



وفيما يتعلق بنقعة الشملان، أكد ممثل مؤسسة الموانئ أن تنفيذ السور سيتم قريبا بعد الانتهاء من إقامة بناء مجاور للسور لمرافق للخدمات والمؤسسات الرقابية.