أحال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استيضاحا حول محاور استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري جاء نصه كالتالي:



بالإشارة إلى كتابكم رقم 2022/KNA 78508 المؤرخ في 2022/2/1 المرفق به نسخة من الاستجواب المقدم بذات التاريخ من عضو مجلس الأمة شعيب المويزري والذي احتوى على أربعة محاور.



نود الإحاطة أنه مع كامل الاحترام بحق عضو مجلس الأمة في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه، ولاسيما لحكم المادة 134 من اللائحة الداخلية المجلس الأمة التي تنص على أن «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير واحد، ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد».



واحتراما للمبادئ الدستورية والقانونية، يرجى التكرم بالطلب من الأخ المستجوب تحديد الوقائع والموضوعات والأسانيد التي تقوم عليها العناوين الواردة في الاستجواب المقدم منه التزاما بأحكام المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.