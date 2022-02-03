أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث يستمر البنك بإجراء السحوبات أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الخمسين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: عدنان أحمد زطام، مشاعل عيسى محمود الأنصاري، مشاري عبدالله نشمي الضفيري، فوزية عبدالله إبراهيم بوطيبان، عبدالرحمن عبدالله محمد الأيوب، رشيد حمد محمد العنزي، حماد فهد حماد العجمي، حصة سفاح كايد مانع، سعد مضحي جهجاه الرشيدي، جاياسال تيكيمي لادات.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما ان العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.