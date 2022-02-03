أنور المضف: حققنا نتائج مرضية.. تؤكد استيعاب البنك للصدمات وصلابة مركزه المالي

حريصون على تطبيق أعلى معايير الحوكمة.. والاستدامة تأتي على رأس اهتمامات البنك

جهاد الحميضي: البنك حقق نتائج ثابتة رغم استمرار عدم اليقين وظهور متحورة «كورونا»

نمو الأرباح جاء مدفوعاً بأداء تشغيلي قوي.. بفضل تطبيق إستراتيجيات البنك وخططه للنمو





أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 31.2 مليون دينار عن العام الماضي، وذلك مقابل 29.7 مليون دينار عن عام 2020، محققا بذلك زيادة بنسبة 5.1%.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الموجودات بلغ 4.57 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2021، كما نمت محفظة التمويل بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.34 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 3.11 مليارات دينار بنهاية عام 2020.



وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.11 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 3.3% عن العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 3.01 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 467 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت ربحية السهم 11.5 فلسا لعام 2021، مقارنة بـ 12.3 فلسا لعام 2020.



المؤشرات المالية



حافظ «المتحد» على صلابة نسبة كفاية رأس المال قبل توزيعات الأرباح بنسبة 18.2% كما في 31 ديسمبر 2021، متجاوزة المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية، فيما حافظ على نهج متحفظ لإدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة الأصول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.87%، مع نسبة تغطية بلغت 229% مع الضمانات اعتبارا من نهاية العام 2021.



كذلك انخفضت توزيعات أرباح الودائع بنسبة 33.7% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة الاعتماد على حسابات ودائع الأفراد، كما انخفضت مخصصات مديني التمويل بنسبة 11.5% مقارنة بالعام الماضي في إشارة إلى تحسن جودة الأصول.



وفي هذا السياق، اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% لمساهمي البنك (ما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد)، و5% أسهم منحة (بواقع 5 أسهم منحة عن كل 100 سهم)، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العامة السنوية للبنك والمتوقع انعقادها في مارس 2022.



نتائج مرضية



وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور المضف: «لقد حققنا نتائج مرضية عن عام 2021، والتي تؤكد من جديد قدرة البنك على استيعاب الصدمات وصلابة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية مناسب، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر، هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو».



وأشار المضف إلى النجاح الكبير الذي حققه البنك في الإصدار الثاني من صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال، وذلك بمبلغ 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال، حيث يعكس مجددا صلابة المركز المالي للبنك وثقة المستثمرين في أدائه.



وأكد حرص «المتحد» على تطبيق أعلى معايير الحوكمة، كما أكد أن المسؤولة المجتمعية والاستدامة تأتي على رأس اهتمامات البنك، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المتحد مازال يواصل جهوده لتحقيق المواءمة بين الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه من جهة، وبين ضمان استمرار تقديم خدماته المصرفية بما يحافظ على رضا عملائنا.



تفاؤل بالوضع الاقتصادي



وأعرب المضف عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي خلال 2022، مؤكدا أن هذا التفاؤل يستند إلى عدة عوامل من بينها تعافي النفط، والذي انعكس إيجابيا على مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023 بانخفاض العجز 74.2% مقارنة بموازنة العام الحالي، ومن المتوقع أن يتبع ذلك تحسن بالإنقاق الحكومي وانتعاش المشاريع الحيوية بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي.



وأضاف ان التحسن الملموس في أداء بورصة الكويت للأوراق المالية وسوق العقار سيؤدي حتما إلى تعزيز قيمة ضمانات التمويل والذي من شأنه أن يرفع من جودة أصول البنوك.



كما أضاف المضف أنه من المرجح أن يشهد عام 2022 ارتفاعا في أسعار الفائدة عالميا وهو بلا شك وضع مناسب وجيد للقطاع المصرفي من حيث التأثير الإيجابي على حقوق المساهمين وصافي ربحية التمويل، وعلى العائد على حقوق المساهمين.



واختتم المضف حديثه، قائلا: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج وخصوصا مساهمينا الأعزاء لثقتهم المستمرة وموظفينا الذين أظهروا التزاما وتفانيا كبيرا، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر، كما أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام لولائهم للبنك، مؤكدا على التزام البنك الأهلي المتحد بتقديم أفضل تجربة».



أداء تشغيلي قوي



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «لقد حقق البنك الأهلي المتحد نتائج ثابتة على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين وظهور سلالات متحورة من كورونا، حيث يسعدنا أن نعلن عن نمو في الأرباح مدفوع بأداء تشغيلي قوي، فقد استطعنا أن نواصل تطبيق استراتيجيات عمل البنك وخططه للنمو وتقديم أفضل الخدمات والمعاملات المصرفية، وسوف نستمر في العمل على تطوير الأعمال بكل المجالات وخاصة التحول الرقمي، كما يبقي استقطاب الخبرات والكفاءات الكويتية على رأس أولويات عملنا».



وأضافت الحميضي: «لقد استطاع البنك الأهلي المتحد خلال 2021 أن يواصل حصد الجوائز من كبرى المجلات العالمية المعروفة، كما نجح البنك في تدعيم رأسماله من خلال إصدار صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال، حيث تجاوزت الاكتتابات في هذه الصكوك 1.8 مليار دولار أميركي، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، كما يمنح الإصدار معدل أرباح يبلغ 3.875% سنويا يتم توزيعه بصورة نصف سنوية».



وقد تم إدراج هذه الصكوك بنجاح كبير في كل من بورصة «ناسداك دبي»، وبورصة يورونكست في دبلن وهو ما عكس مركز البنك الأهلي المتحد القوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوي المنطقة ككل، مما يؤكد ثقة المستثمرين في إدارة البنك وأدائه وأعماله.

فضلا عن أن الإقبال الكبير الذي شهده هذا الإصدار للصكوك، والذي يبين بوضوح ثقة السوق في استراتيجية نمو البنك الأهلي المتحد.



العروض الرقمية



وأكدت الحميضي ان البنك سيواصل التركيز على توسيع نطاق العروض الرقمية للبنك من خلال تعزيز نموذجنا التشغيلي ومواصلة القيام باستثمارات استراتيجية في منصاتنا التكنولوجية، بما يوفر تجربة سلسة لعملائنا، وهذا يضمن استمرارنا في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين وتعزيز مكانتنا في ظل التغييرات التي تحيط بقطاع الخدمات المصرفية.



وأضافت: «البنك مستمر في تشجيع وتأهيل موظفيه وتطوير قدراتهم، في مختلف الإدارات والمستويات الإدارية، وذلك إيمانا منه بأن العنصر البشري هو محور النجاح، وأن استثماره في ثروته البشرية يعد أفضل استثمار للنهوض بالأداء والكفاءة في العمل في مختلف المجالات، لما يحققه من انعكاس مباشر على التميز في رضا العملاء وتحقيق مستوى رفيع يعزز من مكانته الفريدة».



واختتمت الحميضي بتقديم الشكر والامتنان لإدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على ما أبدوه من تعاون وإخلاص لمواجهة التحديات التي سببتها تلك الجائحة، وأكدت على جاهزية البنك ومتانة وضعه المالي بما سيمكنه دائما من التعامل مع التطورات المختلفة كما ستمكنه من الاستفادة من التعافي الاقتصادي.



جوائز مرموقة خلال 2021



تمكن البنك الأهلي المتحد خلال عام 2021 من مواصلة تحقيق النجاح بالاعتماد على نموذج أعمال مرن واستراتيجية عمل واضحة لتحقيق نمو مستدام، وهو ما يتضح من خلال نيله لباقة من الجوائز من جهات عالمية مرموقة، ففي تقدير مستحق توجت الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي بجائزة الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت لعام 2021، من مجلة جلوبل بانكنج آند فاينانس ريفيو.

وذلك تقديرا لقيادتها القوية واستراتيجيتها ورؤيتها التي ساهمت بشكل كبير في نجاح عمل البنك الأهلي المتحد.



كما يفخر البنك بحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام2021 من مجلة آسيا موني «asiamoney»، وهي أحد إصدارات مجموعة يورومني العالمية المرموقة، وذلك تقديرا لريادة البنك ودوره في دعم النمو الاقتصادي مع إعطاء الأولوية لسلامة العملاء والموظفين على حد سواء، واستخدامه للتكنولوجيا لأتمتة عملياته الرئيسية وتقليل وقت تنفيذ المعاملات بشكل كبير، فضلا عن نجاح البنك في التكيف مع ظروف التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 والتعاون مع الجهات المختصة لتقديم خيارات اعرف عميلك الرقمية التي تضمن للعملاء الحصول على الخدمات التي يطمحون إليها بأقصى قدر من السرعة والسهولة والأمان.



وكذلك حصد البنك جائزة «أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات» في الكويت لعام 2021 من غلوبال فاينانس العالمية، وهو ما أكد مجددا نجاح جهود البنك المستمرة في تبسيط مسار الأعمال المالية للشركات من خلال تبني حلول مصرفية مواكبة للتطور الرقمي، وجاء اختيار مدير عام تقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد، عبدالله يوسف جراغ لجائزة أفضل رئيس تقنية معلومات بالكويت للعام 2021 من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس، بمنزلة اعتراف بحرص البنك الأهلي المتحد على ضم أفضل العناصر من الكفاءات الوطنية المتميزة.



كما حصد البنك جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت في العام 2021 من مجلة «إنترناشيونال بيزنس»، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرا لنجاح البنك في ابتكار نموذج خدمات ناجح لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.