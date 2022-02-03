سوق العملات المشفرة متقلبة، وغالبا ما يظهر المزيد من الأصول المشفرة كل أسبوع، وهذا هو السبب في أن البحث والدراسة مهمان للغاية عند اختيار الأصول المشفرة للاستثمار فيها.

ووفقا لـ «العربية.نت»، فإنه على عكس الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، لا توجد تقارير بحثية منظمة تحدد الأرباح والخسائر والإيرادات والتدفقات النقدية، لذلك يجب على مستثمري العملات المشفرة أن يتعاملوا بحذر، وأن يقوموا بأبحاثهم في جوانب أخرى، وأن يكونوا حذرين مما يمكن أن يحرك السوق، وفيما يلي خمسة قواعد يمكن أن تساعد في ذلك:



1 ـ فهم الـ «توكنوميكس» والتوريد: وتعني كلمة «توكنوميكس» فهم خصائص العرض والطلب لأصل العملة المشفرة، والتي تعني اقتصاديات التوكونات، إذ إن أحد الأسباب التي جعلت «بيتكوين» تحظى بشعبية كبيرة هو العرض المحدود، إذ يبلغ الحد الأقصى المتاح للعملة 21 مليون «بيتكوين» كحد أقصى، وهذا يعني أنه مع وجود طلب كاف، يجب أن يرتفع السعر نظريا بمرور الوقت، لذلك يشار إليها على أنها انكماشية.



ويجب تطبيق السؤال عند النظر إلى الأصول المشفرة الأخرى: هل لدى العملة المشفرة عرض محدود، أم أن عرضه من المحتمل أن يكون غير محدود؟ خصوصا أن بعض الأصول المشفرة الرئيسية، مثل إيثيريوم، وسولانا، وبولكادوت، ودوجكوين، لديها إمدادات غير محدودة، وإذا تأخر الطلب عن العرض، فإن أسعارها ستنخفض نظريا على المدى الطويل، لذلك تعتبر تضخمية، ولاحظ أن هناك عدة عوامل تعقد هذه الصورة.

أولا، تم تصميم العديد من العملات المشفرة بحيث يكون لديها معدل تضخم متحكم فيه، مع تثبيت سولانا وبولكادوت عند 8% و10% على التوالي.



وبالمثل، فإن بعض العملات المشفرة ـ مثل إيثريوم ـ تحرق جزءا من الرسوم المدفوعة لـ«عمال المناجم» المسؤولين عن التحقق من معاملاتهم، وهذا يزيل الإيثيريوم من التداول، لذلك على الرغم من أن هذه العملات المشفرة تضخمية من الناحية النظرية، فإنها يمكن أن تكون غير تضخمية أو حتى انكماشية من الناحية العملية.



2 ـ انظر إلى ما يفعله التشفير ومن يستخدمه: من الواضح أنه من المهم النظر إلى ما تفعله العملة المشفرة وما هي المنصات أو التطبيقات المرتبطة بها.

وهل هذه مفيدة وجديرة بالثقة وهل لديها القدرة على النجاح؟ وغالبا ما يمكن للعملات المشفرة التي لا تفي بأي من هذه المعايير الثلاثة أن ترتفع في قيمتها، ولكن دعمها هو تكهنات وليس استثمارا، ويمكن أن تكون شديدة التقلب وتنهار بالسرعة التي ترتفع بها.



ومن المهم أيضا التحقق مما إذا كان يتم استخدام نظام تشفير أو منصة «بلوكتشين» التي تنتمي إليها بالفعل، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك، ومع الأصول المشفرة مثل بيتكوين ولايتكوين ودوجكوين وبيتكوين كاش، فإن أحد المؤشرات الجيدة للاستخدام هو عدد المستخدمين النشطين.

وبصرف النظر عن المستخدمين، ترتبط بعض مجموعات العملات المشفرة أيضا بمنصة ـ سواء كانت لعبة فيديو قائمة على «بلوكتشين» أو بورصة تشفير ـ لديها مستخدمون فعليون، ويوصى بشدة بالتحقق من البيانات المتعلقة بعدد المستخدمين، حيثما كان ذلك متاحا، لمعرفة كيفية استخدام النظام الأساسي وما إذا كان ينمو.

وبالنسبة للأصول المشفرة التي تحتوي على «بلوكتشين» للأغراض العامة مثل إيثريوم وسولانا، فإن «القيمة الإجمالية المحصورة» توفر نظرة ثاقبة رئيسية على صحتها، ويقيس هذا رقم قيمة الأصول المخزنة بواسطة التطبيقات التي تعمل على «بلوكتشين» معين.



3 ـ تعرف على المزيد حول الأصول المشفرة من مصادر موثوقة: ليس من الصعب العثور على أشخاص لديهم رأي في العملات المشفرة، وفي عالم الاستثمار والتداول في العملات المشفرة، هناك العديد من الأصوات المتنافسة، ولكن من هو الشخص الذي تقرأ أفكاره أو تستمع إليه أو تشاهده، وهل يمكنك الوثوق به؟



4 ـ انظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة: قد يكون الاعتماد كثيرا على الرسوم البيانية محفوفا بالمخاطر، وذلك فقط لأن الأنماط السابقة لا تضمن الأنماط المستقبلية، ومع ذلك، هناك على الأقل بعض المؤشرات الفنية التي تشير إلى احتمالية أعلى بأن سعر الأصول المشفرة قد يتحرك في اتجاه معين.



وأحد هذه المؤشرات هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي يتم حسابه باستخدام متوسط مكاسب وخسائر السعر خلال فترة زمنية معينة. يتم تقديمه كرقم بين 0 و100، حيث يشير الرقم 0 إلى ذروة البيع للأصل ويشير 100 إلى ذروة الشراء، وبشكل أساسي، يقترح مؤشر القوة النسبية وقتا جيدا لشراء أو بيع عملة مشفرة: إذا كان الرقم أعلى من 70، فقد لا يكون الوقت مناسبا للشراء.

على العكس من ذلك، إذا كان أقل من 30، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء، نظرا لأن الأصل المعني سيكون بسعر مخفض وقد يكون على وشك الارتفاع مرة أخرى.



وتشير المتوسطات المتحركة، مثل مؤشر القوة النسبية RSI، إلى الزخم، ويعد المتوسط المتحرك الأكثر مشاهدة هو خط 200 يوم، إذا كان سعر الأصل أعلى من هذا، فإن السوق ينظر إليه على أنه صعودي، وإذا كان السعر أقل من هذا الخط، فإنه يعتبر هبوطيا، إذ يتم مراقبة خروقات هذا الخط عن كثب، وقد يكون من المفيد أيضا مقارنة المتوسط المتحرك قصير الأجل للعملات المشفرة بمتوسطه طويل الأجل، ويعتبره بعض المستثمرين أمرا مهما عندما يرتفع متوسط 50 يوما للأصل فوق متوسط 200 يوم، يعرف هذا باسم «التقاطع الذهبي»، وقد يشير إلى بدء ارتفاع جديد.



5 ـ أين يمكن شراء الأصول المشفرة وتداولها؟: فمن المهم معرفة مكان تداول الأصول المشفرة قبل شرائها، وهذا ليس فقط لأسباب عملية واضحة، ولكن لأن الإجابة على هذا السؤال توفر نظرة ثاقبة مهمة في عمق وجودة سوق الأصول، فإذا تم تداول العملات المشفرة في بورصة واحدة أو اثنتين فقط من البورصات الأقل شهرة، فقد لا يكون استثمارا آمنا مع مثل هذا السوق الصغير وقلة السيولة، من المحتمل أن يصبح أكثر عرضة للتلاعب بالأسعار من قبل عدد قليل من كبار المتداولين، وفي الوقت نفسه، إذا كان من الممكن شراء عملة مشفرة فقط من خلال أماكن غير معتادة، فقد تكون عملية احتيال، لذلك من الأفضل التأكد من إدراج الأصول المشفرة في مجموعة متنوعة من المنصات أو المنصات المنظمة المعروفة، يوفر هذا فرصة أكبر لأن يكون سوقها سائلا وغير قابل للتلاعب من أي نوع.