نظمت شركة Ooredoo للاتصالات، حفلا لتكريم موظفيها من إدارة المبيعات والذين حققوا نسبة مبيعات استثنائية في نهاية العام الماضي 2021، وجاء الحفل تجسيدا لحرص Ooredoo على تقدير موظفيها وتقديرا لتفانيهم وجهودهم وإسهامهم في نجاح الشركة، فضلا عن تعزيز الانتماء والولاء الوظيفي لديهم.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إنه في بداية عام 2021 أطلقت مسابقة «ملك البيع» بهدف تحفيز وتشجيع موظفي إدارة المبيعات لتطوير أنفسهم وتعزيز إمكانات الابتكار لديهم والعمل بشكل أمثل لتحقيق مبيعات أعلى وزيادة عدد عملاء الشركة.



وأشارت إلى أن المبيعات بطبيعتها تنافسية، وهو الأمر الذي يعزز من قوة فريق الشركة، وبالفعل مع انتهاء عام 2021 حققت Ooredoo الكويت نموا ملحوظا في المبيعات حيث أثبت الفريق قدرته على خلق تجربة مبيعات استثنائية رغم التحديات التي تشهدها مختلف القطاعات نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19 وظهور متحورات جديدة.



وتضمن الحفل تكريم المتميزين من قبل الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البابطين، ورئيس القطاع التجاري تابان تريباثي، والمدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة Ooredoo الكويت عيسى الموسى، حيث حصل المكرمون على العديد من الجوائز القيمة منها جوائز نقدية تصل إلى 5 آلاف دينار وأجهزة iPhone13، بالإضافة إلى أحدث أجهزة سامسونج المبتكرة.



وقد أعرب المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة Ooredoo الكويت عيسى الموسى، في كلمته خلال حفل التكريم، عن شكره وتقديره للموظفين المتميزين، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.



وأضاف الموسى، قائلا: «تشكل رحلة Ooredoo طوال هذه الأعوام وخلال الأزمة العالمية كوفيد-19 بالتحديد مثالا يحتذى به للعالم أجمع، رحلة استندت إلى رؤى ملهمة حفزت داخلنا قيم الابتكار والأداء العالي المتسق والعمل الجماعي.

وفي كل مرة نثبت جدارتنا وقدرتنا على تخطي مختلف الصعوبات، نضع تحديا جديدا نصب أعيننا ونكثف جهودنا من أجل مستقبل أكثر استدامة نطمح إليه جميعا».



واستطاعت شركة Ooredoo بفضل استراتيجيتها وفريق عملها الشغوف وسجلها الاستثنائي والمشهود له على مدى أعوام، أن تثبت جدارتها وبصمتها في تحقيق نسبة مبيعات مرتفعة مما مهد الطريق للمزيد من النجاحات والانجازات والتي أسفرت حتى يومنا هذا عن استمرارية تمركز Ooredoo كشركة رائدة في قطاع الاتصالات في الكويت.