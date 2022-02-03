Turning Red



في إطار من الخيال والمغامرات، تكتشف «مي لي» ذات الثلاثة عشر عاما شيئا غامضا داخلها، حيث تتحول إلى دب أحمر اللون عندما تتحمس بشدة لشيء ما، ويضعها الأمر في العديد من المغامرات والمواقف الغريبة.



الفيلم من إخراج: دوم شي، وبطولة: روزالي شيانغ، ساندرا يوه، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 10 مارس المقبل.

Downtown Abbey: A New Era



يستكمل الفيلم في إطار من الدراما الرومانسية أحداث الجزء الأول، والذي تلقت فيه عائلة «كراولي» وموظفو «داونتون آبي» زيارة ملكية من ملك وملكة إنجلترا، وتأثير الأمر على الجميع.



الفيلم من إخراج: سيمون كورتيس، وبطولة: دومينيك ويست، لورا هادوك، ماغي سميث، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 17 مارس المقبل.