بعدما خطف الأنظار مرتديا زي «سبايدر مان» الذي بات في كثير من الأحيان يقترن باسمه، جاء هذا العام النجم أندرو غارفيلد ليفاجئنا من جديد، ويؤكد لنا أن موهبته لا تتوقف عند حد معين، وأن لديه تلك القدرة الساحرة على إبهارنا بشيء جديد في كل عمل يقدمه، هذه المرة ظهر إبداع غارفيلد من خلال فيلم «Tick Tick Boom» الذي رأى النور 23 نوفمبر الماضي ضمن مجموعة كبيرة كانت تأجلت بسبب جائحة كورونا.



ويعتبر هذا الفيلم من تلك الأفلام التي تمزج بين السيرة الذاتية والحبكة الدرامية والموسيقى في آن واحد، ويقول لين مانويل ميراندا مخرج الفيلم: هو فيلم موسيقي من الدرجة الأولى.



وبالحديث عن الإخراج، فقد كانت هذه التجربة الأولى لميراندا كمخرج، فقد اشتهر بصناعته وتلحينه لكثير من موسيقى الأفلام، ولعل أشهرها «Hamilton» و«Moana» إلا أنه قرر هذه المرة الخروج عن المألوف وإبهارنا هو الآخر بالكشف عن مواهبه الخفية مثلما فعل غارفيلد تماما بالكشف عن صوته العذب في الغناء، فكل منهما تحدى قدراته وإمكاناته الفنية من خلال هذا الفيلم.



يدخل بنا الفيلم أو بالأحرى نقتحم حياة «جوناثان لارسون»، ذاك الملحن المسرحي الشاب الذي يتراقص على أحبال شغفه تارة، وضغوط الحياة من حوله تارة أخرى، يتمايل على ذلك الخيط الرفيع بين الأمل واليأس، وكل ذلك يأخذ موضعه تحت سماء مدينة نيويورك في بداية التسعينيات من القرن الماضي.



يبدأ الفيلم بصوت الساعة وهي تدق، دقيقة تلو أخرى، وصوتها لا يفارق ذهن «لارسون»، يخبره مع كل دقيقة تمر أن عليه القيام بشيء ما عظيم في أقرب فرصة، ويسيطر هذا الخوف الغريب عليه طوال الفيلم، خوف من أن ينتهي وقته قبل أن يفعل شيئا يذكر.



لنتخيل معا أن تقضي من عمرك ثماني سنوات كاملة في محاولة كتابة مسرحية موسيقية، وبالفعل تستطيع الانتهاء من معظمها ولكن تتبقى لك أغنية واحدة لست قادرا أبدا على تأليفها، ولن تكتمل المسرحية بدونها، هكذا تماما يبدأ الفيلم مع بطله «لارسون». ومن الماضي للحاضر، ينتقل بنا ميراندا كذلك من مشاهد الحوار الصريحة لنبرة الراوي السردية، وفي بعض الأحيان استطاع أن يدمج بين كليهما ببراعة في مشهد واحد، ويقول الناقد الفني بيتر تريفرز عن «Tick Tick Boom»: إن ميراندا وكاتب السيناريو ستيف ليفنسون استطاعا أن يلتقطا ذلك السحر في قصة «لارسون» وأن يصنعا منه فيلما استثنائيا.



ما يميز هذا العمل عن أغلب أفلام السيرة الذاتية أنه يسرد قصة حياة إنسان وفقط، بكل ما في رحلته من إخفاقات وعثرات وافتقار حياته للمثالية، بالإضافة لقراراته غير المنطقية، وبالأكثر تحوي قصته ذلك الصوت الذي يراودنا جميعا بلا استثناء ويلح علينا باللحاق بركب النجاح، ففي سبيل النجاح تدمر علاقات وتهدم، هل وجدتم أنفسكم من قبل ترددون جملة «سأفعل كل شيء بعدما أنتهي من هذا الأمر» أو «سأصبح الأسعد ما إن أصل لهذا فقط»؟



أن تؤجل مسار حياتك بأكمله إلى أجل ما، أن توقفها على حدث أو حلم ما وتوقف معها علاقاتك بكل من حولك، فهل دائما ما تكون ضريبة النجاح هي دمار العلاقات؟ هذا تماما ما وجد «لارسون» نفسه في خضمه، فإذ بنا ندخل معه في مرحلة جديدة وهي مرحلة ترتيب الأولويات والموازنة بين كل شيء ومنح نفسه هدنة من هاجس النجاح الذي يسيطر على عقله بقوة.



جدير بالذكر أن فيلم «Tick Tick Boom» في الأصل كانت مسرحية موسيقية قد كتبها «لارسون» نفسه، واعتبرت من بعدها سيرة ذاتية، ويتبنى الفيلم قصة حياة «لارسون» بكل تفاصيلها وملامحها، ومع كل مشهد يعرض كان يظهر جليا مدى شغف غارفيلد في إعادة «لارسون» مرة أخرى للحياة من خلال الشاشة، فبين عمله كنادل وشغفه الذي لا ينتهي ولا يخفت بصناعة الموسيقى، وجد غارفيلد نفسه أمام شخصية عنيدة وصعبة المراس، ولكن عليه في نفس الوقت أن يتقمصها ويتقنها بمهارة، وهو ما فعله، حيث استطاع أن يعكس ملامح حياة «لارسون» بكل ما فيها من اضطرابات وتناقضات، وأن يصنع منها جسرا بينه وبين المشاهد لتعبر من خلاله مشاعر «لارسون» مباشرة.