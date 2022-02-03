قد يبدو «Dual» مألوفا من ناحية المفهوم، حيث إنه يروي قصة أشخاص يواجهون مستنسخين تم صنعهم لاستبدالهم بهم، بشكل شبيه بمسلسلات حديثة مثل «Living With Yourself» من «نتفليكس»، وحلقة من مسلسل «Solos» من «أمازون»، ما يعكس القلق المتزايد حول فناء الإنسان في عالم رقمي، حيث لم تعد الهوية محصورة بالذات الجسدية، لكن يتعامل المؤلف والمخرج رايلي ستيرنز مع الفكرة بأسلوب مضحك وقاتم، ما يساعده على التركيز على دراما العلاقة في محور الفيلم.



يتبع «Dual» قصة امرأة تدعى سارة (كارين غيلان) والتي بعدما علمت بإصابتها بمرض عضال، تطالب بتشكيل توأم جيني لها لتخفيف حزن والدتها (مايا باونيو) وحبيبها بيتر (بيولا كوالي) على فقدانها، لكن سرعان ما تتعقد الأمور عندما تقرر «سارة» أن مستنسختها، التي بدأت تسيطر على حياتها، لم تعد مرغوبا بها.



ما الذي يحدث بالضبط في هذا السيناريو؟ يقدم الفيلم في الواقع إجابة صريحة جدا في مقدمته، حيث نرى رجلا ونسخته يشاركان في مبارزة متلفزة ومفوضة قانونا، لعبة على غرار ألعاب «Hunger Games»، وبالرغم من هذا المشهد الافتتاحي المليء بالأكشن، إلا أن الفيلم يتكتم بشكل مقصود عن استكشافه حول «سارة»، فحديثها كان متكلفا ورسميا جدا عندما تتحدث بالفيديو مع «بيتر».



تبدو هذه الشخصية وكأنها مأخوذة مباشرة من أحد أفلام المخرج يورغوس لانتيموس، قد تكون أيضا واحدة من العديد من الأشخاص المستنسخين حديثا الذين يتعلمون الحلول مكان شخص آخر، حتى عندما تقرر استنساخ نفسها وتعليم نسختها كيف تعيش حياتها، وهي عملية تعرف باسم «الاستبدال»، فإن سلوكياتها واتخاذها للقرارات تبدو كما لو كانت في وضع الطيار الآلي، لدرجة يتساءل المرء عما إذا كان تشخيصها بالمرض كان بمنزلة راحة لها.



يعكس الفيلم من الناحية البصرية مدى ابتعاد «سارة» عن الآخرين، وعن نفسها، فغالبا ما يكون الإطار معتما، والألوان باهتة، والكاميرا نادرا ما تتحرك، يتم تصوير غيلان غالبا بلقطات معزولة، لذا عليها أن تمشي الخط الفاصل كممثلة بين أداء شخصية باردة وخالية من المشاعر وأيضا تلفت الأنظار وتثير الفضول، ويبدو أن السر يكمن في طريقة إيصالها للحوار، والذي تم حسابه بدقة عالية، لكن في المرات القليلة التي تسمح فيها لنفسها بالتعبير حتى عن شعرة من العاطفة أو الرأي تكون تبعث على الضحك، الأمر أشبه بمشاهدة «روبوت» يتعلم كيف يكون إنسانا لفترة وجيزة وغير كاملة. نظرا لأن نسختها ستسمى «بديلة سارة» طالما «سارة» على قيد الحياة (والتي ستسمى بعد ذلك سارة فحسب)، فإن غيلان تقدم أداء مشابها، وتضيف لمسة من الحياة والنكهة بما يكفي ليكون الاختلاف بين الشخصيتين واضحا في بعض المناسبات (لديهما لون عينين مختلف، لكن أجواء الفيلم المعتمة غالبا ما تساعد بإخفاء هذا التفصيل).



وعندما تبدأ «بديلة سارة» في تعلم روتينها، فإن الطريقة التي تنظر بها غيلان إلى هذه النسخة الجديدة من نفسها تبرز العديد من المواضيع الرئيسية بالفيلم، وتشعر «سارة» بالطبع أنه يتم استبدالها، ولكن بطريقة تكشف عن ألم عميق ومكبوت يؤكد على الكوميديا السوداء للفيلم، مع وجود دراما مليئة بالمشاعر المؤلمة الجياشة ومشاعر عدم الأمان المكشوفة، حيث تشهد «سارة» صديقها في أحضان شخص جديد.



يقابل أداء غيلان حالة من الغرابة المماثلة في جميع المناطق المحيطة بـ «سارة»، والتي تنبع جزئيا من تفاصيل الإنتاج، حيث إن مكان حدوث القصة في الواقع غامض، ويبدو أنه قد تمت كتابته مع مراعاة المواقع الأميركية في عين الاعتبار، وكذلك شخصيات أميركية، وجميعهم لديهم أسماء أميركية، ويتحدثون بالتعابير واللهجة الأميركية، لكن نظرا لاستمرار انتشار «كورونا»، تم تصوير الفيلم بالكامل في مدينة تامبيري بفنلندا.



يلعب غيلان وكوالي دور أميركيين، لكن لهجتهما تبدو مبالغا بها عن قصد وبقوة، بينما الشخصيات من حولهما، التي يلعبها ممثلون فنلنديون في الغالب، تتحدث الإنجليزية إما بلكنتهم المحلية أو بلهجة أميركية نصف متقنة، وينجح هذا الأمر لصالح أسلوب القصة التي تتكشف بشكل مثقل، لأن النتيجة التي نحصل عليها هي عالم يبدو منفصلا عن الواقع في كل مرة تتفاعل معه «سارة». يمكن القول بأن المؤلف والمخرج رايلي ستيرنز حول الاكتئاب وخيبة الأمل إلى مواجهة مضحكة للموت، لكن لا ينتقل المرح القاسي من النصف الأول للفيلم إلى الثاني، والذي يتبع في الغالب خضوع «سارة» لتدريب قاس مع مدرب قتالي وأسلحة «آرون بول» تحضيرا لمبارزتها، لكن تتضمن هذه المشاهد ما يكفي من الزخم لتكون مسلية، وتحمل هذه المشاهد تحولا عاطفيا رائعا، حيث نرى «سارة»، والتي استسلمت ذات مرة لمصيرها، تريد الآن بشدة البقاء على قيد الحياة، كما لو كان ذلك فقط نكاية ببديلتها، التي يبدو أنها تجعل والدتها وحبيبها أكثر سعادة مما كانت هي تفعل، لكن هذا أيضا يتبعه ابتعاد الفيلم مؤقتا عن أقوى عناصره، عندما تأتي مصالحة محتملة وتقوم بإبعاد «سارة» عن مسار تصادمها بنفسها.