يعقوب العوضي



تشهد صالة الشيخ سعد العبدالله في مقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم اليوم المواجهة المؤجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز والتي تجمع الكويت (26 نقطة) مع الجهراء (11 نقطة) في الـ 7:00 مساء.



وكانت لجنة المسابقات قد أجلت عدة مباريات تطبيقا للاحترازات الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا بين الفرق.



ويدخل الأبيض المباراة طامحا الى الابتعاد بصدارة الترتيب خاصة انه حقق فوزا مريحا على التضامن في المباراة الأخيرة بنتيجة 3-1، في المقابل فإن الجهراء يسعى الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحقيق نتيجة إيجابية ولن تكون مهمته سهلة.