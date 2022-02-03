تستكمل على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية فعاليات كأس المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود السنوية للرماية، وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة واسعة من الرماة.



وفي تصريح صحافي، أكد أمين الصندوق المساعد بنادي الرماية عدنان الابراهيم أن اليوم سيشهد التدريبات الرسمية لرماية التراب والسكيت للرجال، كما ستقام مسابقات رماية المسدس والبندقية 10م للسيدات، فيما ستقام التدريبات الرسمية لرماية البندقية 50م، على أن تستكمل باقي المسابقات يومي الجمعة والسبت الذي سيشهد جولات النهائيات لجميع المسابقات وإعلان الفائزين والفائزات.