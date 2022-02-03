يتطلع الجزيرة بطل الدوري الإماراتي إلى تكرار إنجاز 2017 على الأقل، وذلك عندما يواجه بيراي التاهيتي، ممثل أوقيانوسيا، اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي حتى 12 فبراير عوضا عن اليابان، على أن يلعب الفائز في ربع النهائي مع الهلال السعودي بطل آسيا الأحد المقبل.



وتقام البطولة بمشاركة الأبطال القاريين تشلسي (أوروبا) وبالميراس (أميركا الجنوبية) والأهلي (أفريقيا) والهلال (آسيا) ومونتيري المكسيكي (كونكاكاف)، إضافة إلى الجزيرة المضيف وبيراي. وحقق الجزيرة، الذي أصبح أول فريق إماراتي يشارك مرتين في البطولة، نتائج لافتة في نسخة 2017 عندما هزم أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1-0 في الدور الأول، ثم أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا في ربع النهائي، قبل الخسارة بصعوبة أمام ريال مدريد بطل أوروبا 1-2 في نصف النهائي بعدما بقي متقدما بهدف حتى الدقيقة (53). من جهته، يشارك بيراي لأول مرة في تاريخه بعد إعلان أوكلاند سيتي انسحابه بسبب جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.



ويطمح أنجح فريق في تاهيتي، الفائز بلقب الدوري المحلي 10 مرات والذي تضم تشكيلته لاعبين هواة، لترك انطباعات جيدة في أول مغامرة عالمية له، رغم إمكاناته المتواضعة والصعوبات التي عانى منها بسبب غياب 4 لاعبين عن صفوفه بعد إصابتهم بفيروس كورونا.



إلى ذلك، أعلن الأهلي إصابة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، قبل أيام من بدء مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، إذ قال طبيب الفريق أحمد أبوعبلة ان موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي عوارض.