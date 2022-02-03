يواجه منتخب غامبيا لكرة القدم أزمة في العودة إلى بلاده على الرغم من خروجه من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، منذ 3 أيام بعد الهزيمة من الكاميرون في دور ربع النهائي.



وكشف راديو فرنسا الدولي «RFL» أن منتخب «العقارب» لم يتمكن من العودة إلى الديار بسبب مشكلة في الرحلات الجوية، تتعلق بالمشاكل المالية واللوجستية، رغم أنها ودعت المنافسات السبت الماضي، بعد الهزيمة من الكاميرون بهدفين نظيفين.



وتحدث لاعبو غامبيا في «دوالا» على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم وإحباطهم، حيث قال إبريما سونا عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»: «نحن لسنا في هذه البطولة من أجل المال أو أي شيء.. نحن جميعا نفعل هذا من أجل بلدنا، وبالتالي فإن أقل ما نستحقه هو الاحترام، وهذا هو نفس عدم الاحترام الذي نواجهه منذ 2005، عندما ذهبنا إلى بيرو للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، ولا يمكننا أن نبقى صامتين حيال ذلك».



جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يمنح المنتخبات 48 ساعة لمغادرة الكاميرون، بعد الإقصاء من المنافسات، وهذا يعني أن «كاف» لن يوفر الأمن والإقامة لبعثة غامبيا اعتبارا من أمس الأربعاء.