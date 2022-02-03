ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن أعمدة الدخان التي نتجت عن اندلاع حريق شقة بأحد الأبراج الكائنة في منطقة المهبولة تسببت في اختناق أربعة أشخاص، وقد تم علاجهم في الموقع عن طريق فنيي الطوارئ الطبية.

وأوضحت الإدارة في التفاصيل أن بلاغا ورد الى إدارة العمليات المركزية صباح امس بنشوب حريق بالطابق الخامس عشر في احد الأبراج، وأن هناك أشخاصا محتجزين، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل، والتي قامت بإخلاء السكان والتعامل مع الحريق وتسليم المصابين للطوارئ الطبية.