شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة العاصمة مستعينين بكاميرات المراقبة في البحث عن شخص مجهول كان يرتدي الزي العسكري الخاص بوزارة الداخلية وزعم وافد مصري ان الشخص قام بسلبه 20 دينارا.



وقال مصدر امني: يرجح بنسبة كبيرة ان يكون المتهم ارتدى الزي العسكري خصيصا بقصد ارتكاب جرائم سرقة وسلب، مشيرا الى ان رجال الامن يولون هذه القضايا اهتماما خاصا، وان معظم جرائم السلب ترتكب بلوحات مسروقة أو بمركبات مبلغ عن سرقتها.



وكان وافد مصري (41 عاما) تقدم الى مخفر شرطة العديلية، يفيد بأنه كان في طريقه الى مهام عمله في مركز تسوق بالعديلية فأوقفه شخص يستقل مركبة رباعية وكان يرتدي الزي العسكري وطلب منه أن يسلمه حافظة نقوده لشكه في وجود مخدرات بها، وفيما أخرج الوافد الحافظة قام المتهم بأخذ ما بها من مال وكان عبارة عن 20 دينارا وهرب الى جهة غير معلومة.



هذا، وزود المجني عليه رجال الأمن بأوصاف مركبة الجاني ورقم لوحتها.