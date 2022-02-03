سعود عبدالعزيز



أسفرت مشاجرة عنيفة بين مجموعتين في منطقة النسيم، عن إصابة 8 مواطنين وخليجي، وكادت المشاجرة أن تتطور لولا تدخل دوريات مخفر تيماء بعد أن التقى أطراف المشاجرة مرة أخرى.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد فجر أمس عن وقوع مشاجرة، وعند وصول الدوريات لموقع البلاغ في منطقة النسيم تبين ان المتشاجرين قد تفرقوا، وهم مجموعتان من الجيران.

وتابع المصدر بالقول ان المتشاجرين التقوا ببعضهم البعض أمام مخفر تيماء إلا ان رجال الداخلية استطاعوا أن يسيطروا على أطراف المشاجرة حيث تم إحضار تقارير طبية تفيد بالإصابات التي لحقت بالمتشاجرين وهم 8 مصابين، أربعة من كل طرف.



وأضاف المصدر ان المشاجرة كانت بدايتها بين أطفال وتطورت الى تدخل الكبار. هذا، وتمت إحالة ملف القضية إلى نيابة الأحداث نظرا لمشاركة شاب حدث فيها.



يشار إلى أن أصغر المتشاجرين من مواليد 2004 وأكبرهم يبلغ من العمر 58 عاما، فيما أعمار البقية في الثلاثينيات، وأغلب الإصابات بسيطة.