ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنها تسهيلا على المراجعين من المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز معاملاتهم، أعلن قطاع شؤون الإقامة عن فتح باب استقبال المراجعين من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء من الأحد إلى الخميس بعد أخذ موعد مسبق. وأضافت انه لن يتم استقبال أي من المراجعين دون الحصول على موعد مسبق من خلال موقع وزارة الداخلية أو تطبيق «سهل» أو منصة «متى»، على أن يستثنى:



- المخالفون الذين عليهم غرامات.



- وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



مؤكدة على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الجميع.



وكانت «الأنباء» ذكرت الخميس الماضي أن تعليمات صدرت إلى جميع إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست تتضمن استقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية اعتبارا من الأحد المقبل، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة إنجاز المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم داخل شؤون الإقامة وتجاوز ندرة المواعيد أو تأخرها، على أن يحظر الدخول من دون موعد مسبق يتم الحصول عليه من قبل وزارة الداخلية بعد إدخال البيانات.