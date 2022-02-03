أحال رجال نجدة الجهراء شخصا من غير محددي الجنسية 33 عاما، إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازته مواد مخدرة متنوعة كانت عبارة عن حبوب وشبو وحشيش الى جانب ادوات تعاط، كما عثر بحوزته أيضا على مبلغ مالي يرجح انه حصيلة بيع.



وكانت إحدى الدوريات اشتبهت في مركبة يتعرج بها قائدها في منطقة الصليبية، حيث قام رجلا الأمن بالطلب من قائدها التوقف، وبعد مراوغات امتثل لطلب رجال الأمن، حيث بدا انه في حالة غير طبيعية ولدى الطلب منه مغادرة المركبة لتفتيشه رفض وأبدى مقاومة عنيفة لكن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه، وبتفتيشه عثر معه على المواد المذكورة، فيما ذكر البدون في التحقيقات الأولية أن المضبوطات التي وجدت معه بقصد التعاطي لا الاتجار، على حسب زعمه.