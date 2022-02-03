الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 17 من الدوري القطري لكرة القدم وسط آمال وطموحات كبيرة، حيث تقام اليوم ثلاث مواجهات، يلتقي العربي (السادس برصيد 23 نقطة) مع الشمال (العاشر برصيد 13 نقطة) في الـ4:35 عصرا على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وثم نفس التوقيت يواجه الوكرة (الثالث برصيد 28 نقطة) مع السيلية (الثاني عشر والأخير برصيد 7 نقاط) على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، فيما يحل أم صلال (الخامس برصيد 25 نقطة) ضيفا على قطر (التاسع برصيد 16 نقطة) في الـ6:45 مساء.



وتختتم مباريات الجولة بالغد بإقامة ثلاث مواجهات أيضا حيث يستضيف الأهلي (الثامن برصيد 17 نقطة) بملعبه نظيره فريق الخور (الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة) في الـ4:35 عصرا في نفس التوقيت يحل الغرافة (الرابع برصيد 26 نقطة) ضيفا ثقيلا على السد (المتصدر برصيد 40 نقطة) في ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، فيما ستكون قمة الجولة بين الريان (السابع برصيد 17 نقطة) والدحيل (الوصيف 33 نقطة) في الـ 7:05 مساء على ستاد نادي السد.



هذا، وواصل المهاجم الكيني لفريق الدحيل مايكل أولونغا صدارته لترتيب هدافي الدوري القطري برصيد 17 هدفا، وجاء في المركز الثاني صانع ألعاب السد أكرم عفيف برصيد 11 هدفا، ومتساويا مع زميله بالفريق المحترف الجزائري بغداد بونجاح والمهاجم العراقي لأم صلال أيمن حسين.



وفيما جاء في المركز الرابع المحترف الغاني لفريق السد أندريه أيو برصيد 10 أهداف.



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا)، عن تأجيل بطولة العالم للألعاب المائية العشرين المقررة في الدوحة من نوفمبر 2023 إلى يناير 2024.



ويأتي ذلك بعد تأجيل النسخة المقبلة (التاسعة عشرة) التي كان من المقرر إقامتها في فوكوكا باليابان في شهر مايو المقبل، إلى يوليو 2023 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأوضح (فينا) أن البطولة ستقام بين 14 و30 يوليو 2023.