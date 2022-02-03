أعلن الاتحاد العراقي أمس إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني المونتينيغري جيليكو بيتروفيتش من منصبه، على خلفية تردي نتائج «أسود الرافدين» في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وأشار الاتحاد الى «إعفاء مدرب المنتخب الوطني (بيتروفيتش) بعد مناقشة مستفيضة لنتائج المنتخب السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022». وأضاف أنه ستتم «إناطة مهمة تدريب المنتخب الوطني إلى مدرب محلي ستتم تسميته الأسبوع المقبل».



ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعادل منتخب «أسود الرافدين» مع مضيفه اللبناني 1-1 في الجولة الثامنة من الدور الحاسم لمنافسات المجموعة الأولى، كان الخامس له مقابل 3 هزائم في الدور الحاسم ومن دون أي فوز.



ويحتل العراق المركز الخامس برصيد 5 نقاط، متخلفا بنقطة عن لبنان الرابع، و4 نقاط عن الإمارات الثالثة، التي تبدو حظوظها الأوفر في الجولتين الأخيرتين لحجر بطاقة المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق، بعد أن ضمنت كل من إيران وكوريا الجنوبية البطاقتين المباشرتين إلى العرس العالمي نهاية العام الحالي.



وتتذيل سورية المجموعة برصيد نقطتين من 6 هزائم وتعادلين، ما أدى إلى إقالة المدرب الروماني تيتا فاليرو الإثنين إثر الخسارة أمام كوريا الجنوبية وفقدان أي أمل بالمنافسة على المركز الثالث، حيث أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل، وذلك بعد ساعات من الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-0 ضمن الجولة الثامنة.



وأشار البيان الى أن إقالة الجهاز الفني جاءت «بسبب فشله في تقديم الإضافة الفنية المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام الإمارات وكوريا وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي على ان يتم لاحقا تعيين كادر إداري وفني جديد لاستكمال الجولتين الأخيرتين في التصفيات أمام لبنان والعراق».



وتضمن البيان حل الجهاز الإداري للمنتخب «لعدم إظهار الجدية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة به».