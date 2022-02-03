توجه أحمد حجازي لاعب المنتخب المصري، أمس إلى مدينة ميونيخ الألمانية، لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.



يأتي ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء مصر والمغرب، في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.



وأجرى اللاعب فور انتهاء المباراة أشعة، أكدت نتيجتها إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة، ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة.



وتستلزم حالة اللاعب الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة، ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا.



إلى ذلك، تواصل الجهازان الطبي والإداري بنادي اتحاد جدة مع حجازي، للاطمئنان على سلامته والتنسيق بشأن الإجراءات الطبية المتعلقة بتشخيص الإصابة والبرنامج العلاجي.



وتم إرسال التقارير الأولية التي تم الحصول عليها من الفحوصات التي أجراها حجازي في الكاميرون لأكثر من مركز طبي متخصص في هذا النوع من الإصابات، وعليه فقد تم الاتفاق بين الجهازين الطبيين بالاتحاد والمنتخب المصري على توجه حجازي إلى مركز طبي متخصص في ألمانيا لاستكمال علاجه.