يرى المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون الألماني وينفريد شايفر، أن منتخب مصر في الوقت الحالي، أقوى من الكاميرون قبل لقاء نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.



وحقق شايفر مع الكاميرون لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2002.



وشدد: «أعلم تماما حجم الضغوط الواقعة على المنتخب الكاميروني، لأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره». وأضاف: «منتخب مصر في أفضل أحواله، وهو أقوى حاليا من الكاميرون».



وزاد «محمد صلاح نجم الفراعنة، لن يستطيع أحد إيقافه، لو قدم مستواه المعهود». وأوضح: «أتمتع بقلبين الآن، الأول مع مصر والثاني مع الكاميرون، أتمنى متابعة مباراة رائعة، العالم كله سيشاهد اللقاء».



وأشار شايفر إلى أن محمد صلاح قائد الفراعنة، هو الأفضل في العالم، وبالتالي يرجح كفة منتخب مصر.