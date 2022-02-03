القاهرة - سامي عبدالفتاح



كشف عضو اتحاد الكرة المصري عامر حسين عن موعد استئناف الدوري المصري، والتي ستكون في 9 الجاري عقب انتهاء مسابقة بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، ودون انتظار لانتهاء مهمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، حيث سيتم تأجيل مبارياته لحين عودته من أبوظبي.



وأضاف ان منتخب مصر سيعود للتجمع مرة أخرى تحت قيادة كيروش، اعتبارا من 21 مارس استعدادا لخوض مباراتي السنغال الفاصلتين في الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمحدد لهما يوم 24 مارس المقبل بالقاهرة في لقاء الذهاب، على أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29 من الشهر نفسه.



ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن ملعب مباراة الذهاب إذا ما كانت ستقام في ستاد القاهرة أو ستاد برج العرب، حيث قال إنه سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كيروش عقب العودة من الكاميرون لتحديد مكان الملعب.



يذكر انه قبل تجمع المنتخب المصري يوم 21 مارس، ستكون هناك ارتباطات في بطولتي أبطال الدوري للأندية الأفريقية والكونفيدرالية، والتي يشارك فيها الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي بجولة في يومي 18 و19 مارس المقبل.