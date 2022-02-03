تقدم الاتحاد المصري رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي مساء أمس الأول يطلب فيه تغيير حكم اللقاء المرتقب أمام الكاميرون بنصف نهائي البطولة الغامبي باكاري غاساما.



هذا، وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري محمد أبوالوفا أن الاتحاد يعلم أنه لن يتم تغيير الحكم الغامبي رغم الاحتجاج الرسمي المصري، مضيفا أن التقدم بشكوى من أجل تسجيل موقف والتنبيه إلى الانتقادات الموجهة لهذا الحكم.



وأعلن «الكاف» أن كل من الأنغولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والموزمبيقي أسينو مارينغولا سيعاونا غاساما داخل المستطيل الأخضر، بينما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى سليمان علم الدين من جزر القمر، فيما يقود تقنية الفيديو (الفار) التونسي هيثم قيراط ويعاونه مواطنه خليل حساني، والجزائري لحلو بن براهم.



يذكر ان غاساما أدار لقاء مصر الأول في البطولة أمام نيجيريا والذي انتهى بخسارة «الفراعنة» بهدف نظيف في لقاء شهد جدلا تحكيميا في بعض اللقطات ومنها تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة لمصر.



شهادة زميل



وقد شهد الشارع الرياضي المصري، حالة من الجدل أثارها إعلان «الكاف» عن إسناد مهمة إدارة المباراة مصر الحاسمة لحكم يملك تاريخا مثيرا للجدل، وبالأخص خلال إدارته لمباريات الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية.



وهنا، يقول الحكم الدولي السابق، جهاد جريشة، والذي زامل «غاساما» لأكثر من 10 سنوات خلال أكثر من بطولة قارية، إن تعيين الحكم الغامبي لإدارة مباراة مصر والكاميرون يعد قرارا عجيبا من قبل «الكاف».



ويضيف جريشة لـ «سكاي نيوز عربية»: «تقدم الاتحاد المالي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي ضد غاساما، بعد أدائه الكارثي بلقاء الفريق أمام غينيا الاستوائية، فكيف يتم تعيينه لإدارة لقاء هام ومصيري يجمع مصر والكاميرون؟!». وتابع: «من الغريب أيضا أن الحكم الغامبي لم يبتعد عن الساحة الكروية خلال السنوات الأخيرة، بعد أكثر من واقعة مثيرة للجدل، كان بطلها الأول، وتسببت في ضياع أحلام عديد من الفرق الكبرى».



وعن لقاء مصر والكاميرون، يقول: «غاساما حكم زكي، ويمكنه تحجيم المنتخب المصري، وحرمان لاعبيه من خوض اللقاء بشكل طبيعي، على مستوى الالتحامات والاحتكاكات، لذا نأمل أن يتعامل لاعبو الفريق المصري بشكل مثالي مع اللقاء، والحفاظ على تركيزهم في حالة توتر الأحداث».



تاريخ مثير للجدل



وفيما يلي بعض الوقائع المثيرة بمسيرة غاساما:



٭ البداية مع أحداث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والتي تسببت في إثارة الجدل، إذ أوضح رئيس القلعة الحمراء حينها محمود طاهر، أنه تحدث مع رئيس (الكاف) آنذاك الكاميروني عيسى حياتو وأكد أن اللقاء شهد أخطاء تحكيمية مؤثرة على نتيجته.



جدير بالذكر، أن نهائي 2017 من «أبطال أفريقيا»، شهد فوز الفريق المغربي في لقاء الذهاب بهدف نظيف، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليحصد الوداد اللقب.



٭ في البطولة نفسها، لكن في نهائي نسخة 2019 الذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي، تسبب إلغاء غاساما هدف للوداد في الدقيقة 59 من لقاء الإياب في توقفها تماما، بعد مطالبة النادي المغربي باللجوء إلى تقنية «VAR» وكانت المفاجأة أن التقنية كانت معطلة، ما زاد الأمور سوءا هو تعرض الوداد لظلم بسبب نفس التقنية في لقاء الذهاب بعد أن احتسب له الحكم المصري المعتزل جهاد جريشة، هدف ثم ألغاه بعد اللجوء الـ «VAR» وقد رفض الفريق المغربي استكمال المباراة، وتم اعتباره منسحبا، ليتوج الترجي بطلا لأبطال أفريقيا، في واحدة من المشاهد التحكيمية السيئة للعبة في القارة السمراء.



٭ خلال البطولة الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، قدم الغامبي أداء مثيرا للجدل بلقاء مالي وغينيا الاستوائية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من «الكان»، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى إن «VAR» كان معطلا خلال اللقاء، وأن غاساما ادعى في أكثر من حالة اللجوء إلى تقنية الفيديو، لكنه لم يكن على تواصل مع أحد في غرفة المساعدين، الأمر الذي حال دون إعلانه عن عدة أخطاء، كان بإمكانها تغيير سيناريو المواجهة. وشهدت المباراة عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها عدم طرد لاعب غينيا الاستوائية بيكورو، إثر تدخله بخشونة على اللاعب كامارا، كما لم يحتسب غاساما ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لمصلحة المنتخب المالي، بعد لمس واضح للكرة باليد داخل منطقة العمليات، من قبل ساؤول كوكو مدافع غينيا الاستوائية، ليفوز الأخير بركلات الترجيح.



- هناك محطات أخرى مثيرة للجدل بمسيرة الحكم الدولي، مثل إلغاء هدف صحيح للأهلي المصري أمام صن داونز بإياب الدور ربع النهائي من «أبطال إفريقيا» نسخة 2017، وغيرها من الحالات الجدلية التي كانت سببا في تبديد أحلام بعض الفرق في تحقيق نتائج إيجابية.