أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، خطة تهدف الى تقليل معدلات الوفاة الناجمة عن الاصابة بأمراض السرطان بواقع 50 في المئة على الاقل في ال25 عاما القادمة.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس بايدن بالبيت الابيض مساء امس الاربعاء في حدث هدف الى احياء برنامج (كانسر مونشوت) لأبحاث السرطان الذي أطلقه في عام 2016 حينما كان يتولى منصب نائب الرئيس.

وأضاف "مثلما سخرنا العلوم لتطوير علاجات ولقاحات مضادة ومتطورة لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) سوف نكافح السرطان بحس من الاستعجال" مبينا ان الابحاث تهدف الى تحويل السرطانات من "أحكام بالموت" الى امراض مزمنة يمكن للمصابين التعايش معها.

وأوضح ان هناك نحو 200 نوع من انواع السرطانات التي تنجم عن طفرات جينية مختلفة لافتا الى العلاجات الجديدة التي تم اكتشافها لمكافحة السرطان والتشخيص المبكر ومعايير منع الاصابة به والتي قال انها ادت الى مد أعمار المرضى وإنقاذ حياتهم.

وأضاف انه على الرغم من ان فيروس (كوفيد - 19) أودى بحياة اكثر من 800 ألف امريكي في العامين الماضيين فإن السرطانات حصدت أرواح 2ر1 مليون امريكي في نفس الفترة.

وتعهد الرئيس الامريكي بتمويل الخطة التي أعلنها واستخدام سلطاته الرئاسية للتعجيل في احداث تقدم خارق في علاجات امراض السرطان.