أسامة أبو السعود

أصـدر المستشار جمال الجـلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهـة، قـراراً بتشكيل لجنـة تحقيـق محايدة مكونـة مـن ثـلاثة مستشـارين بالتعاون مـع رئيس إدارة الفتوى والتشريع للتحقيـق مـع رئيس مجلس إدارة جهـاز المناقصات بالإنابة - وحـدد شهرا للانتهاء من أعمال التحقيق معها .

كما أصدر قراراً آخر بوقف المحالة للتحقيق عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وقد جاءت تلك القرارات تفاعلاً مـع مـا نشـر بوسائل التواصل الإجتماعي مـن وقـوع مخالفـة تعـارض مصالح بجهاز المناقصات في تجديد عقد بين وزارة الإعلام وإحـدى الشركات تـم علـى الفـور بحـث ملـف الممارسة المذكورة وللتحقـق مـن صـحـة وقوع المخالفة أصدر القرارات بهذا الشأن.