أحمد مغربي



أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميما بشأن قائمة الشركات المعتمدة ولمؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغوا الـ 60 عاما وما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، وحددتها وحدة التأمين بـ 11 شركة.



وجاء في التعميم الذي جاء تحت رقم 3/2022 ان شركات التأمين المعتمدة لإصدار الوثائق هي كالتالي:



1- الكويت للتأمين.

2- مجموعة الخليج للتأمين.

3- الأهلية للتأمين.

4- وربة للتأمين.

5- الخليج للتأمين وإعادة التأمين.

6- الدولي للتأمين التكافلي.

7- إيلاف للتأمين التكافلي.

8- بوبيان للتأمين التكافلي.

9- بيتك للتأمين التكافلي.

10- العربية الإسلامية للتأمين التكافلي.

11- عناية للتأمين.



