قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب احمد الحمد، إنه تم إلغاء اجتماع اللجنة اليوم الذي كان مقررا فيه مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، وذلك لعدم حضور الوزراء المعنيين.

وذكر الحمد في تصريح صحافي اليوم أن هذا الاجتماع كان مهما، مؤكداً أنه كان من المفترض مناقشة موضوع مهم وحيوي ويعد من أهم أولويات اللجنة المالية.

وأوضح الحمد أنه "تم إلغاء اجتماع اللجنة بعدما تفاجأنا اليوم باعتذار وزير المالية والدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي وبدون تنسيق مسبق، إلا أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قدم اعتذارا مسبقا عن الحضور لارتباطه ببعض الأمور، واقتصر الحضور على الوكلاء والوكلاء المساعدين".

وبين أن موضوع النصب العقاري والمواطنين المتضررين من هذا الموضوع والذين خسروا أموالهم التي تعد بالمليارات يحتاج إلى قرار، منتقداً التمثيل الذي اقتصر على مسؤولين ليس لديهم صلاحيات اتخاذ قرار في مثل هذا الموضوع الهام.

وأشار الحمد إلى أن اللجنة كانت حاضرة ومستعدة بجميع أعضائها إلا أنها آثرت إلغاء الاجتماع وذلك للمرة الثانية لعدم حضور الحكومة، لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع الشعبوي الهام.