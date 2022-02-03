وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، قال في مقدمته: لمّا صدر القرار الوزاري رقم (424) لسنة 2021 في شأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين، بإقرار مزايا مالية لمنتسبي القوات المسلحة الكويتية.

ولمّا صدر القرار مقرراً معيار (سنوات الخدمة) في استحقاق البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية المقررة فيه، إلا أنه وبمواجهة الضباط الجامعيين تم تطبيق معيار (سنوات الحصول على المؤهل والتسكين الفعلي بالوظيفة)، مما حرمهم من المساواة مع زملائهم ونظرائهم حملة الدورات والمسميات العسكرية المختلفة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) لماذا تم حرمان الضباط ذوي المؤهلات العلمية – دبلوم وبكالوريوس – من معيار (سنوات الخدمة) لاستحقاق المزايا المالية الجديدة؟ أسوة بزملائهم ذوي المؤهلات والمسميات العسكرية.

2) هل يحق للجنة البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم (3) من القرار الوزاري المشار إليه مخالفة للمعايير المقررة فيه؟