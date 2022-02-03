عبدالكريم أحمد

قررت النيابة العامة اليوم، إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بقضية تمويل حزب الله اللبناني بكفالة 5000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.

وأتى هذا القرار بعدما تقدم محامي المتهمين بطلب إخلاء سبيلهم بعد حجزهم لانتفاء مبررات استمرار حجزهم، وذلك بعد قرار شبيه صدر أخيرا بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين رئيسيين بذات الكفالة.

والمخلى سبيلهم اليوم بقرار من النيابة العامة هم: «ج.ش» و «م.م» و «ع.ج».

وقال وكيل عدد من المتهمين المحامي علي الصابري لـ«الأنباء» بأن قاضي تجديد الحبس سينظر الأحد المقبل بأمر إخلاء سبيل خمسة متهمين آخرين مالم يقرر استمرار حجزهم على ذمة القضية.

يذكر أن هناك 23 متهما تم التحقيق معهم في هذه القضية بينهم 6 رئيسيين، وتم إخلاء سبيل بعضهم فيما استمر حجز البقية إلى السابع من فبراير المقبل بناء على قرار من هيئة تجديد الحبس.