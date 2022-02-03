في إطار حرصها على الاهتمام بشريحة الشباب وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التقديم لأربعة برامج للمشروع التنموي "صناع العمل" المدرج في برنامج العمل الحكومي وذلك عبر الموقع الالكتروني https://www.youth.gov.kw.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ، أن برامج مشروع " صناع العمل" تشمل الموسم الثالث من إدارة المرافق ، والثاني من إعداد وتأهيل مساعد محامي (قانوني - مالي – إداري ) بالإضافة الى برنامجين جديدين أحدهما تأهيل الشباب الكويتي في مجال البرمجة، والآخر قادة المستقبل في الأندية والمراكز الصحية.

وأوضحت الهيئة، أن برنامج إدارة المرافق هو برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تغطية الاحتياجات والمهارات المطلوبة وإعادة توزيع الموارد البشرية لقطاع إدارة المرافق في مختلف التخصصات، بجانب صقل المهارات والقدرات الفنية والإدارية للشباب الكويتي حديثي التخرج في التخصصات الهندسية، مشيرة إلى نجاح هذا البرنامج في إيجاد 150 فرصة وظيفية للشباب في مجال إدارة المرافق.

وأضافت أن برنامج تأهيل وإعداد مساعد محامي (قانوني - مالي – إداري ) يعمل على زيادة مساهمة قوى العمل الكويتية في القطاع القانوني والقضائي من خلال تأهيل كوادر قانونية فنياً ومهنياً من الشباب الكويتي والعمل على رفع مستوى الوعي القانوني لديهم، مبينة أن المسار المهني مساعد (محامي – مالي – إداري) تم استحداثه بالتعاون مع الهيئة القوى العاملة ويستهدف حديثي التخرج من حملة الدبلوم في القانون.

وأشارت الهيئة إلي أن برنامج صناع العمل في مجال البرمجة يهدف إلى تأهيل عدد من الشباب الكويتي من الجنسين ليصبحوا مبرمجين ومطورين ممارسين بعد استيفائهم لمراحل المعسكر التدريبي المكثف الذي يتضمن اجتيازهم عدداً من الساعات التدريبية النظرية والعملية والاختبار الفني المقرر لهم، ليصبحوا قادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل الكويتي.

وقالت إن برنامج قادة المستقبل في الأندية والمراكز الصحية يهدف إلى وتأهيل الشباب الكويتي كمدريبن رياضيين والتأثير بشكل إيجابي على أسلوب حياة الشباب من خلال الارتقاء بقطاع التدريب الرياضي - الذي يعد من أسرع القطاعات نموا على مستوى العالم - في الكويت، وتوفير أسلوب حياة صحية وخيارات تنموية بديلة في الصالات الرياضية الحديثة ذات المستوى العالمي.

ودعت الهيئة الشباب الكويتي إلى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة والاطلاع على تفاصيل كل برنامج واختيار المناسب لهم منها، مؤكدا أن جميع هذه البرامج تقدم مجانا وسيعطى المشارك فيها شهادة مهنية فضلا عن فتح الباب أمامه للعمل في القطاع الخاص.