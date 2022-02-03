تعتبر رواية "الأمير الصغير" للكاتب الفرنسي، انطوان دو سانت إكزوبيري(44-1900) واحدة من أفضل الروايات بيعا في العالم.

والآن، وللمرة الأولى، في أوروبا، سيتم عرض مخطوطة رائعة الأدب العالمي والمحفوظة في نيويورك، في باريس.

ومن المقرر عرض المخطوطة ، في متحف "الفنون الزخرفية" اعتبارا من 17 شباط/فبراير حتى 26 حزيران/يونيو المقبل.

وكان الكاتب والطيار الفرنسي، قد كتب الرواية في عام 1942، في نيويورك، ولونج آيلاند، حيث كان يعيش في المنفى، خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ ذلك الحين، لم تترك المخطوطة الأدبية على الإطلاق أمريكا. وهو أعظم كنز هناك، طبقا لما ذكره كولين بي.بيلي، مدير "مورجان لايبريري آند ميوزيوم"، في نيويورك، لقناة "فرانس انفو" الإذاعية.