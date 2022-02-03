تعتبر السيارة بورشه تايكان ذات الأربعة أبواب بالفعل واحدة من أفضل السيارات التي يمكن شراؤها، والآن كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية عن نسخة غير متكررة لسيارة سباق كهربائية بأداء خيالي.

وتستهدف سيارة السباق الكهربائية الجديدة "ميشن آر" من بورشه الأثرياء الذين يقضون وقت فراغهم في سياراتهم بالغة القوة في حلبات سباق السيارات. ومع ذلك فالكثير من سمات هذه السيارة ستجد طريقها بالتأكيد إلى النسخ الكهربائية المنتظرة من سيارات بورشه مثل 718 بوكستر وكايمان.

وتعتبر السيارة ميشن آر نموذجا اختباريا ينطوي على الكثير من الإمكانيات لآن بورشه مشهورة بدمج ما تطوره من تقنيات لسيارات السباق في سياراتها التقليدية الأخرى التي تسير في الشوارع. فهذا النموذج الاختباري لا يقدر بثمن وهو مصمم يدويا ومن المحتمل أن يظل نموذجا فريدا.

وكانت بورشه قد كشفت عن النموذج الاختباري ميشن آر لأول مرة في معرض ميونخ الدولي للسيارات في أيلول/سبتمبر الماضي.

ومع وصول قوة السيارة ميشن آر إلى أكثر من 1000 حصان، فإنها تكاد تكون طائرة نفاثة. وتستطيع هذه السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8ر2 ثانية فقط، وإذا لم تكن المنحنيات حادة في مضمارات السباق، تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة.

وإذا شعر السائق بالقلق من تحطم هذه السيارة الجميلة، بسبب السرعة المفرطة وقرر خفض السرعة إلى 100 كيلومتر في الساعة، فإنها ستظل أكثر حيوية وأصالة من أي سيارة طراز بورشه .911