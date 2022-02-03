قالت وزيرة التجارة البريطانية آن-ماري تريفيليان أن المملكة المتحدة تأمل في استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة في أمريكا في وقت لاحق هذا العام.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، قالت الوزيرة، التي تقود هذه المساعي، في مقابلة بالقدس، إن بلادها تركز الآن على خوض مفاوضات على مستوى الدولة لوضع الأساس التنظيمي لاتفاق تجاري ثنائي مستقبلي.

وأضافت: "نأمل أن نكون على استعداد لاستئناف هذه المحادثات بعد انتخابات التجديد النصفي، حينما يرغبون في مواصلة (التفاوض) والتحدث عن تفاصيل اتفاق التجارة الحرة على المستوى الاتحادي".

يشار إلى أن الانتخابات المقرر أن تجرى في الخريف قد تغير المشهد السياسي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يعود الجمهوريون إلى الهيمنة على مجلس النواب.