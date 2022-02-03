أمرت أيرلندا الشمالية بوقف إجراءات التفتيش على البضائع الواردة عبر الموانئ إلى المنطقة، ما يخاطر بحدوث المزيد من الفوضى في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت وكالة "بلومرج" للأنباء أن وزير الزراعة في أيرلندا الشمالية إدوين بوتس أمر بوقف عمليات التفتيش التي تتم وفقا لقواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2020 اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وبقيت أيرلندا الشمالية فعليا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل بموجب اتفاق يهدف إلى تجنب إقامة حدود صلبة على جزيرة أيرلندا. وبناء على ذلك، تخضع البضائع التي تنتقل إلى المنطقة من باقي أنحاء المملكة المتحدة لاجراءات التفتيش الجمركي.

وقال بوتس، الزعيم السابق للحزب الوحدوي الديمقراطي: "لقد أصدرت الآن تعليمات رسمية لسكرتيري الدائم بوقف جميع إجراءات التفتيش التي لم تكن موجودة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 من منتصف الليل".

وتهدد الخطوة بحدوث المزيد من التوتر في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يجري الجانبان مفاوضات دقيقة حول التغييرات في تسوية ما بعد البريكست.

وسوف تلتقي وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش لإجراء مزيد من المحادثات

ومن ناحيته قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني إن قرار وقف جميع إجراءات التفتيش على البضائع التي تمر عبر البحر الأيرلندي "ينتهك فعليا القانون الدولي ... البروتوكول هو جزء من اتفاق دولي. تم إبرامه والتصديق عليه من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا يعد تنفيذه فقط جزءا من معاهدة دولية، بل يعد جزءا من القانون الدولي".