نمت أعمال شركة روش السويسرية للأدوية خلال العام المالي 2021، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى قسم التشخيص، كما حقق قسم الأدوية ارتفاعا في المبيعات.

وقالت الشركة إن صافي الدخل للعام المالي 2021 بلغ 9ر14 مليار فرانك سويسري (2ر16 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2% عند الحساب بأسعار الصرف الثابتة.

وبلغت الإيرادات الرئيسية لكل سهم 81ر19 فرانك مقارنة بـ 16ر19 فرانك في العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة السنوية بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 8ر62 مليار فرانك. في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 9% عند الحساب بأسعار الصرف الثابتة.

وارتفعت مبيعات قسم التشخيص بنسبة 29% لتصل إلى 8ر17 مليار فرانك سويسري، حيث استفاد القسم بصورة أكبر من المعتاد من جائحة كورونا بسبب اختبارات كورونا.

وتتوقع الشركة ثبات المبيعات خلال العام الجاري أو ارتفاعها .

وبالنسبة لعام 2022، تتوقع روش انخفاض مبيعات أدوية كورونا بنحو ملياري فرانك لتصل إلى نحو 5 مليار فرانك، وأن تبلغ خسائر مبيعات البدائل الحيوية خلال العام الجاري نحو 5ر2 مليار فرانك .