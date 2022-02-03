أظهرت بيانات أسعار المستهلك في روسيا تراجع معدل التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي يوم 11 شباط/فبراير الحالي لبحث إمكانية زيادة أسعار الفائدة.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 19ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 22ر0% خلال الأسبوع السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار ارتفاع الكثير من المواد الغذائية بما في ذلك الفاكهة والخضروات وزيت دوار الشمس ، في حين تراجعت أسعار الدواجن والبيض.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن معدل التضخم السنوي وصل خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 كانون الثاني/يناير الماضي إلى 82ر8%، مقابل 64ر8% خلال الأسبوع السابق.

وقالت إدارة الأبحاث في البنك المركزي الروسي في تقرير إن "ضغوط التضخم مازالت تتصاعد... الأسعار لم تظهر حتى الآن اتجاها مطردا نحو التراجع".

ويزيد معدل التضخم السنوي عن ضعف المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي وهو 4%، رغم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية خلال العام الماضي بمقدار 425 نقطة أساس.